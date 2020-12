Bucchioni: “Barone e Commisso non sono uomini di calcio e hanno voluto far finta di intendersene troppo. Con Prandelli…”

Il giornalista Enzo Bucchioni a Italia 7 ha toccato vari temi di casa Fiorentina: “Spero che questo pareggio contro il Genoa sia stata la svolta nella stagione della Fiorentina. A questa squadra manca la voglia di lottare. Prandelli è arrivato da poco più di tre settimane, cosa poteva fare di più? La Fiorentina per cambiare rotta non ha scelto un allenatore simile a Iachini ma un tecnico che sa mettere in atto anche un impianto di gioco. Non serve furia in questo momento, al tecnico di Orzinuovi va dato tempo. Adesso ci vuole compattezza e positività all’interno dell’organico. Nel giro di tre punti ci sono 8 squadre e il campionato è ancora lunghissimo. La squadra crescerà con Prandelli. Questa società ha bisogno di uomini di calcio, Barone e Commisso non sono uomini di calcio e hanno voluto far finta di intendersene troppo“.

0 0 vote Article Rating