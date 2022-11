Bucchioni: “Basta parlare di Nico Gonzalez, ora bisogna solo recuperarlo per evitare un enorme danno tecnico ed economico”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana della vicenda Nico Gonzalez: “Dal punto di vista del campo è ingiudicabile, d’altronde ha giocato pochissimi minuti. Capisco la rabbia dei tifosi nel momento in cui il giocatore preferisce l’Argentina alla Fiorentina, oltretutto l’infortunio che ha rimediato in Nazionale non ha nulla a che fare con la tallonite secondo me. C’è da dire però che Nico non è stato l’unico a comportarsi in maniera strana, vedi Vlahovic e Lukaku. Detto questo ora è il momento di archiviare questa vicenda che fa solo male alla Fiorentina, e cercare di recuperare il giocatore. In caso contrario si farebbe un danno sia tecnico che economico”.

E poi su Sottil ha aggiunto: “Quest’anno aveva capito che non può sempre giocare da solo, mettendosi al servizio della strada. Stava crescendo, bisogna capire come lo ritroveremo a gennaio. Ikoné? Gli infortuni dei due esterni gli hanno permesso di trovare fiducia e convinzione, oltre che una certa intesa con i compagni. Anche il cambio di modulo gli è servito molto, perché trova più spazio per esprimere la sua esplosività”.