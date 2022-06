Bucchioni: “Belotti e Gollini non interessano alla Fiorentina, Cragno sì. Su Joao Pedro…”

Intervistato da torinogranata.it, il giornalista Enzo Bucchioni ha fatto il punto sugli obiettivi di mercato in comune tra Fiorentina e Torino. Queste le sue parole:

“Tutte le volte che leggo il nome di Belotti accostato alla Viola mi viene da pensare che o non capisco nulla io oppure che ho delle fonti sbagliate, e ci può stare, ma per quello che mi è stato detto l’attaccante del Torino non interessa alla Fiorentina per ben due ragioni. La prima è tattica. Belotti inserito nel contesto di gioco di Italiano potrebbe fare fatica perché è un attaccante che ama gli spazi e se ne hanno pochi quando si gioca con 10 calciatori nella metà campo avversaria come fa Italiano. La seconda riguarda l’ingaggio. Al Torino credo che percepisca 2 milioni e di sicuro non chiederà meno, anzi ne vorrà 3-4 perché sa di valere qualche cosa e la Fiorentina ha come tetto massimo proprio 2 mln e aveva fatto un’eccezione solo per Ribéry, ma non penso proprio che lo farà per altri giocatori”

E su Joao Pedro: “Rispetto a Belotti ha invece le caratteristiche tecniche per inserirsi nel gioco di Italiano che fa giocare con uno, due tocchi, palla a terra, sovrapposizioni, triangolazioni e metà campo avversaria intasata. João Pedro oltretutto è tecnicamente forte, sa fare l’uno-due, segna anche e può fare pure il centravanti oltre che l’esterno nel 4-3-3. E’ duttile e può persino fare il centrocampista come faceva Castrovilli l’anno scorso che da mezza punta è stato collocato in mezzo da Italiano e ha giocato molto bene. João Pedro è un giocatore interessante, anche se non giovanissimo e la Fiorentina preferisce investire su calciatori più giovani”.

Infine sui portieri: “Per quel che riguarda Gollini il discorso, a mio parere, è equivalete a quello fatto per Belotti: non è nelle mire della Fiorentina. L’Empoli dovrebbe riscattare Vicario, a differenza di quanto sembrava a fine campionato. Cragno, per ciò che so io, interessa alla Fiorentina”.