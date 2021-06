A Radio Bruno Toscana, il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato della Fiorentina che verrà: “Burdisso aiuterà molto nel mercato in entrata con i suoi contatti in Sud America. La Fiorentina deve ripartire da un centrocampista che guida il gioco, un regista di livello. Quello che conta veramente comunque è fare una squadra seguendo alla lettera le indicazioni tattiche di Gattuso. Con Iachini e Montella non è stato fatto”.