Bucchioni: “Cabral è cresciuto molto, non è al top ma è favorito su Piatek. Italiano-Ramadani? La Fiorentina ha l’occasione di crescere con lui”

Ospite a Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha introdotto i temi che porteranno alla gara di domani con l’Empoli:

“Dal punto di vista caratteriale questa squadra non ha mai mostrato crepe, perché c’è la mano di Italiano che le gestisce bene. Lui e il gioco sono i leader, intorno a queste due cose si alimenta la Fiorentina. L’Empoli ha vinto una partita all’andata che ha fatto male a tutti ma poi c’era stata la reazione.

Cabral o Piatek? Il fatto di rimanere ad allenarsi dà un privilegio nelle idee di Italiano, poi Cabral è cresciuto molto fisicamente con un lavoro personalizzato. Inoltre l’Empoli è un avversario più abbordabile rispetto agli ultimi. Deve essere lui poi a dimostrare di essere il centravanti da 15 milioni, ancora non è al 100%. Se domani viene fuori una prestazione importante, è chiaro che il futuro sarà suo. Piatek è tra i più attivi in allenamento, vuole migliorare però andrebbe comprato. Poi c’è un obiettivo che si chiama Europa per cui non si può regalare nulla, se Cabral ancora non è giudicato pronto. A me sembra un giocatore con tante potenzialità e con grande occasione per valorizzarlo avendo questo allenatore, che privilegia il gioco e l’attacco. Burdisso l’ha visto tante volte, mi pare che se ne intenda di calciatori lui.

Intenzioni del club? Investimenti sono stati fatti in rapporto agli obiettivi della Fiorentina, non dobbiamo dimenticare che l’anno scorso si è salvata a fatica, ha fatto 40 punti e il trend degli ultimi anni è stato questo. Dopo due anni difficoltosi ora siamo a lottare per l’Europa, lo step mi sembra sia stato fatto. Ora capiremo fino a che livello vorranno arrivare, ci dicono che ci sono scout viola a giro per il mondo, la stessa scelta di Italiano, un tecnico in carriera. E’ un allenatore ambizioso e l’ha trasmesso alla squadra, a me ricorda Conte e Sacchi, vuole crescere ed ha preso un top agente come Ramadani, che lo aiuterà. Italiano vuole crescere ma non è detto che andrà via, la Fiorentina ha l’occasione di crescere con lui”.