Bucchioni: “Cabral? ‘Lasciate ogni speranza voi ch’entrate’. Non è da Fiorentina, può essere sacrificato”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per commentare la situazione della Fiorentina: “Nei mesi precedenti abbiamo visto una Fiorentina non all’altezza, è ovvio. Considero positivamente l’ultimo mese. All’inizio, i giocatori non solo non crescevano, ma rendevano anche al di sotto del loro valore. Nel nuovo modo di giocare di Italiano, più verticale e con più spazi creati, ne hanno tratto vantaggio tutti“.

Su Cabral: “La sua situazione è un po’ da ‘lasciate ogni speranza voi ch’entrate’. Ha avuto un anno e, sinceramente, non mi sembra un centravanti da Fiorentina neanche oggi. Può essere sacrificato a Gennaio? Sì, eccome. Anche questa storia del ballottaggio con Jovic: ma basta, non è da lui. Spero che si ritrovi in una squadra di livello inferiore“.

Sulle assenze: “Gonzalez e Sottil non li hai mai avuti, ma mancano anche altri giocatori. Ad esempio Barak, e forse il vero Barak si è visto solo nell’ultima uscita, contro il Milan. Da lui mi aspetto un maggiore contributo, così come da Dodo: può ancora crescere tanto”.