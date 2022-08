Bucchioni: “Cabral migliorato, Ikoné è un individualista, mi aspetto Barak”

Piovono commenti e opinioni sulla prestazione vittoriosa della Fiorentina contro il Twente per 2-1 nella gara di andata dei preliminari di Conference League di ieri sera.

A commentare l’esito dell’incontro è stato il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Bruno sottolineando che: “Avrei firmato per il 2-1. C’erano tanti punti interrogativi. La Fiorentina deve migliorare ancora, certo, a partire dal concretizzare di più e meglio. Cabral tecnicamente non è il massimo, va affinato, mentre Jovic mi piace di più, ma può essere utile. Serve un giocatore che faccia casino in attacco. Cabral mi pare migliorato, ieri ha comunque fatto il suo. Sono dispiaciuto per la resa di chi è subentrato”.

Sulla partita di Ikoné, Bucchioni ha aggiunto: “Ce la facciamo sbloccarlo? Da gennaio diciamo che, prima o poi, migliorerà, ma ho l’impressione che sia solo un individualista. Il francese è un istintivo, così come Quarta. A volte serve essere più razionali”.

Infine sul mercato: “Mi aspetto l’arrivo di Barak. L’indicazione che mi era arrivata era molto precisa. L’accordo sull’ingaggio c’è. Penso che l’affare si farà. Sul difensore invece aspettiamo un attimo”.