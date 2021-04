Bucchioni: “C’è gente che parla di Gattuso come un allenatore per squadre che picchiano. Ma le partite le vedono?”

Tanti i rumors di mercato per quanto riguarda il prossimo futuro di Gattuso. L’attuale tecnico del Napoli è uno dei primi indiziati per la guida tecnica viola 21/22. Il giornalista Enzo Bucchioni su Twitter ha espresso un parere in merito: “Gente di calcio (o presunta tale) che parla ancora di Gattuso come un allenatore per squadre che picchiano e lottano. Ma le partite le vedono o sono buoni solo per le provvigioni?”