Bucchioni: “Cessione a gennaio o nuova proposta di rinnovo, cos’ha in mente Commisso per Vlahovic?”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche della Fiorentina e del futuro di Dusan Vlahovic nel corso dell’editoriale per TMW.

Questo il suo pensiero: “Facendo due conti e salvo marchingegni economici sul tipo di quelli che hanno portato Locatelli a Torino, sembra difficile riuscire a portare Vlahovic a Torino già a gennaio. Ammesso e non concesso che Rocco Commisso in primis e il giocatore dopo, dicano di sì. Per anticipare la concorrenza a gennaio alla Juve di sicuro servirebbero una settantina di milioni che senza cessioni sono praticamente tutto il budget a disposizione. Più l’ingaggio che non può essere meno di sette milioni per cinque anni visto che ne ha rifiutati cinque dalla Fiorentina. Più facile provarci a giugno se Vlahovic continuerà a non voler rinnovare con i viola, ma d’estate aumenterà di sicuro la concorrenza”.

Continua così Bucchioni: “A proposito di Vlahovic, resta poi da capire cosa ha in testa Commisso che torna oggi a Firenze. Se ci sarà l’offerta grossa a gennaio (Juve o non Juve) il serbo sarà ceduto? Oppure il presidente viola sta pensando di rilanciare la proposta di rinnovo, come ipotizza qualcuno? O invece lo terrà legato fino alla scadenza del contratto nel giugno del 2023 per una questione d’orgoglio e per provare con i suoi gol a tornare in Europa? Situazione complicatissima, con mille sfaccettature, compresa la storica rivalità fra le due società alla quale Commisso non si è mai sottratto”.