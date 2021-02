Bucchioni: “Ci sono allenatori che aspettano risposte, lo stesso Sarri vorrebbe parlare direttamente con Commisso. A fine marzo immagino scelte importanti”

Il commento di Enzo Bucchioni riparte da Dusan Vlahovic e dalla sua crescita: “Sta crescendo, è evidente che abbia fatto dei passi avanti e che di partita in partita faccia qualcosa in più anche oltre ai gol – ha detto a Radio Bruno – Ha migliorato i movimenti, la capacità di aggredire gli spazi, ha un bagaglio che sta crescendo e che rivaluta la scommessa fatta un paio di anni fa. Ora il futuro è nei suoi piedi e nelle mani della Fiorentina. Cambi tattici? Questa squadra forse non ha ancora certezze e Prandelli ribadisce sempre che ha bisogno dei suoi pochi punti di riferimento, perché senza il solito spartito il gruppo non sa suonare. Una volta trovata continuità di gioco e di risultati allora si può sperimentare, quando una squadra è evoluta può cambiare pelle anche nella stessa partita.

Marzo? E’ il mese delle scelte perché sappiamo che Rocco dovrebbe tornare a fine mese, ci sono allenatori che sono stati contattati più o meno direttamente e qualcuno aspetterà delle risposte. Sarri ad esempio avrebbe piacere di parlare con Rocco in prima persona. Se poi Prandelli dovesse ottenere risultati buoni e continuità, a quel punto Commisso se lo terrebbe ma qualche risposta me la aspetto a fine marzo”.