Bucchioni: “Ci sono grandi possibilità che Iachini rimanga alla Fiorentina. Tra Commisso e l’attuale tecnico c’è feeling”

Ha parlato così a Radio Bruno il giornalista Enzo Bucchioni. Centro Sportivo e futuro tecnico i temi toccati: “C’era tempo per trovare soluzioni condivise senza rallentare l’iter burocratico. L’Italia fa parte di un paese che burocraticamente va rivisto, altrimenti non c’è futuro. Si deve capire se il problema è tecnico e politico. Per quello che mi risulta ci sono grandi possibilità che Iachini rimanga alla Fiorentina. Tra Rocco e Beppe c’è feeling”.

