Bucchioni: “Commisso è eccessivo nel linguaggio e non può cambiare l’Italia da solo. Campo di Marte non è la zona per lo stadio del futuro”

A Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni ha fatto il punto sulla Fiorentina che affronterà l’Inter stasera: “Lo scorso campionato la Fiorentina fece partite molto difensive a San Siro ma mi pare che ora le cose siano cambiate e che ci sia voglia di riconquistare palla più in alto e di alzare il baricentro della difesa. E Iachini l’ha confermato anche in sala stampa. Per me giocherà Bonaventura ad esempio e non Duncan, perché col 3-5-2 bisogna saper mettere la palla con i tempi giusti. Duncan è più difensivo e farà un po’ il vice Amrabat, se questa è la mentalità darei fiducia a Iachini, perché la squadra vuole costruire gioco. La partita si vincerà sulle corsie esterne, dovrà succedere che Amrabat vada a raddoppiare nella zona di Chiesa, per arginare Perisic e garantire a Federico di poter attaccare e non dover fare il terzino. Il FAI contro Commisso? Mi aspettavo questo tipo di reazioni, Rocco è eccessivo nel linguaggio e non conosce la diplomazia. Non so se sia un bene o un male perché in una realtà uno ci si deve anche calare. Non può lui trasformare da solo l’Italia negli Stati Uniti. Mi dispiacerebbe se si trattasse di un’altra illusione perché se poi Rocco scopre che sta lavorando sul nulla, poi rischia di non farlo davvero. E’ passato il messaggio che con questo emendamento si può fare tutto, non è così. Siamo sicuri che Campo di Marte sia la zona giusta per un intervento del genere? Dovrebbero mettersi attorno a un tavolo tutte le parti in causa e discuterne: vedo molto egoismo da parte di Nardella, che invece dovrebbe guardare al futuro, che non è Campo di Marte. Non vorrei che dopo questa battaglia, Rocco si ritrovasse contro mezza Italia, tra ordini di ingegneri e architetti, raccolte firme, ricorsi al Tar. Io spero che gliele abbiano spiegate tutte a Rocco, Casamonti è un archistar di primo livello per cui saprà cosa fare. Il “Franchi” può davvero diventare un oggetto di un concorso internazionale di idee, per trovarne una nuova destinazione, ma il paese deve pensare al futuro”.

