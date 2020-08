Bucchioni: “Commisso è pronto allo scontro con Ramadani nel caso non arrivasse l’offerta giusta per Milenkovic”

Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana dell’attuale situazione in casa Fiorentina, analizzando vari punti del mercato viola. Queste le sue parole: “La Fiorentina vorrebbe Piatek in prestito, mentre l’Herta Berlino lo vuole cedere a titolo definitivo chiedendo 25 milioni. Se Javi Martinez fosse integro fisicamente lo prenderei subito. Rocco è pronto allo scontro con Ramadani nel caso non arrivasse un’offerta da 40 milioni per Milenkovic. Chiesa non vuole andare all’estero e dubito che anche in Italia attualmente possa trovare un posto da titolare all’Inter o alla Juventus“.

