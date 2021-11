Bucchioni: “Commisso ha anticipato il ritorno a Firenze per occuparsi di calciomercato. La Fiorentina acquisterà due giocatori”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana del calciomercato della Fiorentina.

Ecco le sue dichiarazioni: “La società ha delle idee, sta valutando più situazioni e l’ultima parola ce l’avrà Commisso. Infatti, arriverà presto in Italia per occuparsi del mercato. La Fiorentina vuole acquistare due giocatori e li prenderà. Vale la pena investire su Berardi? Se la società avesse delle idee importanti per il presente, non avrei dubbi”.

Continua così Bucchioni: “Per il gioco di Italiano servono giocatori rapidi sia di piedi che di testa. Fino all’anno scorso, in società di calcio si masticava poco: con il tempo qualcosa si può imparare. E’ diverso fare il dirigente ai New York Cosmos, che si può paragonare alla Rondinella, o farlo in Italia in un club importante. La storia di PIF l’avrei fatta scivolare nel silenzio, si ingigantisce una cosa che poi si ritorce contro”.