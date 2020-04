Bucchioni: “Commisso ha rispettato la richiesta di Chiesa. Iachini? Mandarlo via ora sarebbe un’ingiustizia”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per fare il punto sulle vicende di casa Fiorentina: “Chiesa? Ricordate che circa un mese fa ha rilasciato un’intervista dopo tanto tempo. E’ stata fatta per dire che dopo tanto tempo sta bene alla Fiorentina: c’è la volontà di Commisso di fare una grande squadra insieme. E questa era la grande richiesta di Federico e del suo entourage, che il presidente sta rispettando: la Fiorentina si assesterà ad un livello adeguato al livello di Chiesa, che potrebbe rimanere per molti anni. Poi è chiaro che se arriva un’offerta da 80 milioni per il cartellino e 6 di ingaggio, allora potrebbe andarsene. Futuro della panchina? La parola definitiva non è ancora stata messa. Ho già detto che in questo momento non vorrei essere Commisso: come fa a decidere se Iachini è il tecnico giusto dopo così poche partite? Non è ancora stato deciso niente, la discussione è ancora in atto anche se in questo momento sarebbe un’ingiustizia mandare via Iachini. Il mio parere sul DPCM? Sul calcio il percorso è ancora lungo, non so se ci saranno i tempi per ripartire”.