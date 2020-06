Bucchioni: “Commisso ha trovato gli stessi problemi dei Della Valle. Rocco è uno che pensa in grande”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana per discutere dei temi del momento in casa Fiorentina. Queste le sue parole: “La città metropolitana è Firenze, quando sentirò dire che le difficoltà per ristrutturare l’Artemio Franchi sono state superate dirò chapeau. Mi risulta che fino ad oggi risulta una disposizione del comune fiorentino che non renda modificabile lo skyline per lo stadio. In questo momento si sente dire che vengono cercate delle soluzioni alternative a Firenze: le infrastrutture costano 400 milioni di euro, e le deve pagare Commisso? Arroccarsi su un’idea infattibile mi pare un errore. Mercafir? Rocco ha trovato gli stessi problemi dei Della Valle e infatti quest’opzione è passata in secondo, se non in terzo piano. Campi Bisenzio? Il presidente della Fiorentina è passato dalle parole ai fatti, è una persona che pensa in grande”.

