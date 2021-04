Bucchioni: “Commisso si trova in un posto che non è il suo, dovrebbe tenere le distanze e invece va a palleggiare coi giocatori. La storia dell’albergo poi…”

L’ex direttore del QS, Enzo Bucchioni, intervenuto su Radio Bruno Toscana, ha espresso una serie di critiche indirizzate alla società: “In queste situazioni devi tenere le distanze e invece Commisso va a palleggiare e giocare con la squadra. Si trova in un posto che non è il suo, si diverte, è eccitato, ma tutto questo non è roba di calcio. Dovrebbe presentarsi arrabbiato, dovrebbe fargli capire che lui è quello che li paga e che se non fanno risultato sono affari loro”.

E poi: “Questa storia dell’albergo è indicativa: avendo parlato di ritiro, mi aspettavo che sarebbero rimasti dalle parti di Reggio Emilia e avrebbero preparato lì la partita col Verona. Invece tornano a Firenze, vanno a casa e domani si ritrovano un’altra volta. Ma come si fa?”.