Bucchioni: “Con Montella la Fiorentina contro l’Atalanta si sarebbe squagliata”

Il giornalista sportivo Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno per commentare il momento attuale della Fiorentina dopo l’arrivo di Giuseppe Iachini sulla panchina della Fiorentina. Sentito cos’ha detto su Vincenzo Montella: “Serve sottolineare che la Fiorentina questa stagione non era partita con grandi obiettivi all’orizzonte, è stato detto in più riprese che si sarebbe trattato di una stagione transitoria. La vera squadra di Rocco Commisso la vedremo da giugno in poi. Finalmente almeno adesso il gruppo dimostra un po’ di carattere, adesso ha la giusta grinta. Se mercoledì scorso sulla panchina viola ci fosse stato Montella l’Atalanta avrebbe vinto la partita: sono convinto che la Fiorentina dopo l’espulsione di Pezzella si sarebbe squagliata. Prima della teoria e della tattica serve l’agonismo. Credo che Iachini abbia trovato anche il modulo giusto: con il 3-5-2 un giocatore come Chiesa può continuare a crescere da esterno, senza dimenticare il momento di ascesa di Lirola. Con uno come Cutrone che attacca gli spazi questa squadra può fare bene: alla faccia di chi sparava a zero sul mercato di Daniele Pradè”