Bucchioni: “Con Montella la Fiorentina si sarebbe squagliata con l’Atalanta. Chiesa potrebbe fare l’esterno di centrocampo”

A Radio Bruno, il giornalista Enzo Bucchioni parla di Fiorentina e Napoli e del match che le aspetta stasera: “Il Napoli è molto più deluso della Fiorentina, era partito parlando di scudetto a inizio stagione, a detta stessa di Ancelotti. Sul fronte viola qualche effetto Rocco su classifica e risultati era atteso ma si era partiti per arrivare noni o decimi e l’obiettivo è raggiungibile anche con un paio di risultati. La vera Fiorentina si giudicherà da giugno prossimo. Mercoledì ho visto uno spirito nuovo e ora mi sembra una squadra nuova, con l’Atalanta ha messo in campo anche un po’ di qualità, si vede nuovamente qualcosa di calcistico. Se ci fosse stato Montella in Coppa Italia finiva con la vittoria dell’Atalanta perché dopo il pareggio la squadra si sarebbe squagliata; il carattere, la rabbia agonistica fanno la differenza e sono le prime caratteristiche, il gioco e le teorie vengono dopo. Posizione di Chiesa? Non faccio l’allenatore ma è una cosa evidentissima il fatto che nel ruolo di ora non giochi al meglio, se non cresce la squadra atleticamente non credo che si possa cambiare modulo. Ma nel 3-5-2 Chiesa può arrivare a fare anche l’esterno, pur essendoci Lirola, la gamba ce l’ha. Ora ha un altro che dialoga con lui, come Cutrone, prima c’era solo un Vlahovic un po’ acerbo”.