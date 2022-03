Bucchioni: “Contesto l’idea di restaurare il Franchi utilizzando soldi pubblici. Ecco cosa avrei fatto io”

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Bruno Toscana, ha parlato dei temi del momento in casa Fiorentina. A cominciare da un giudizio sul concorso internazionale per il restyling dello stadio Artemio Franchi: “Contesto l’idea di iniziale di farlo lì utilizzando soldi pubblici, quando un privato come Commisso avrebbe potuto farlo tranquillamente da un’altra parte”.

Bucchioni rilancia: “Nella mia idea si sarebbe fatto uno stadio nella piana con gli investimenti di un privato. Mentre il Franchi sarebbe stato ristrutturato a misura di quartiere e città, e utilizzato per eventi, congressi e fiere. Oltretutto, ho qualche dubbio sulla viabilità: secondo me con la Tramvia ci guadagniamo poco. La posizione della Fiorentina? A giudicare dalle parole di Barone nell’evento di ieri, vedo un certo distacco tra la società e il Comune di Firenze”.