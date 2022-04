Bucchioni: “Contro l’Udinese per fare quel metro in più che darebbe tanta autostima: sono fiducioso. Italiano? Quella clausola non significa niente”

Intervenuto nel Pentasport di Radio Bruno il giornalista e tifoso viola Enzo Bucchioni ha parlato del momento della squadra gigliata e anche della situazione legata al futuro di Vincenzo Italiano sulla panchina della Fiorentina. Ecco la sua posizione:

“Ho fiducia perché questa squadra quando ha avuto delle cadute si è sempre rialzata. Il gruppo è sano, ma è possibile che qualche partita vada male, forse è anche un problema mentale. Con l’Udinese è una partita chiave per l’intera stagione perchè ci farebbe andare in testa al gruppo delle contendenti. Quel metro in più che farebbe affrontare meglio le altre partite, con più autostima“.

E su Italiano ha detto: “La clausola rescissoria non conta niente, non significa che il tecnico se ne va. Non si tratta di 4 o 5 milioni. Vuole rimanere a Firenze per aprire un ciclo importante: serve anche a lui, ha bisogno della continuità per crescere. Non ci sono i sentori per un suo addio“.