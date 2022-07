Bucchioni: “Dodô è un giocatore da Champions, fatico a trovare un difensore altrettanto forte in Italia”

Il giornalista Enzo Bucchioni si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina nel corso dell’intervento a Radio Bruno Toscana.

“Fatico a trovare un difensore forte come Dodô in Italia: dovrà ambientarsi, ma non ho dubbi su di lui. Pur potendolo prendere gratis, la Fiorentina ha deciso di pagare lo Shakthar dimostrando di essere una società seria. Pochi discorsi, è un giocatore da Champions. Mandragora è un giocatore forte e forte, che a centrocampo fa tre ruoli con assoluta disinvoltura: ha pagato il fatto di essere di proprietà della Juventus, che chiedeva sempre almeno venti milioni di euro”.

Continua così Bucchioni: “Cabral? Se è quello dell’anno scorso, i miei dubbi restano. E’ grosso fisicamente, per questo è in ritardo di condizione: gli mancava il tono muscolare, mi aspetto una crescita e un inserimento migliore dal punto di vista dei movimenti. In questo momento, il mio giudizio è sospeso e spero che la concorrenza con Jovic gli faccia da stimolo. La ciliegina sul mercato? Prenderei Lo Celso, è un giocatore che ha bisogno di rilanciarsi anche in vista del Mondiale“.