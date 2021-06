Bucchioni: “Dopo un anno e mezzo che si corteggiava Gattuso, bisognava sapere chi fosse. Qualcuno gli aveva dato certezze”

A Radio Bruno ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, intervenendo anche sull’addio di Gennaro Gattuso alla Fiorentina: “Dopo tre mesi di incertezze in cui Gattuso voleva risposte dalla società viola, arrivati alla firma credo che qualcuno gli abbia detto “Sì, facciamo una squadra che rispecchi le tue idee”. Non credo si siano messi a fare nomi e cognomi fin da subito. L’addio è figlio di due o tre fattori, non di uno solo. Gattuso è un perfezionista, viene dalla scuola Milan. Se corteggi un allenatore del genere per un anno e mezzo, non lo porti alla rottura dopo venti giorni. Poi la società viola ha fatto bene a non sottostare a Mendes, però dopo tutto questo tempo devi sapere chi è”.