Bucchioni: “E’ tutta la squadra che non funziona, non solo gli attaccanti. Non credo sia un problema fisico, ma mentale”

Il giornalista Enzo Bucchioni, a Radio Bruno, ha analizzato così il momento viola: “L’anno scorso la Fiorentina andava a mille, quest’anno stai giocando ad un ritmo molto più basso. In questo modo non ti crei lo spazio per segnare. Non è Cabral o Jovic, ma è tutta la squadra che non funziona. La Fiorentina deve capire come si è arrivati a questa situazione e del perché della mancanza di voglia. Senza rabbia giocare a calcio è complicato. Non credo sia un problema fisico, ma mentale”.

Poi ha aggiunto: “Il problema del mercato viola non è questa sessione, ma quella di Gennaio. Ikonè e Cabral non stanno rendendo come dovrebbero”.