Bucchioni: “Fare una scelta sull’allenatore ora è difficile per Commisso. Juric gli piacque già quando vide il Verona. Anche col protocollo…”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Ma sai quante cause si beccherebbe se non si giocasse più? Per questo Gravina ha detto che non stopperà il campionato. L’ultima parola spetterà al Governo. Una giornata di campionato, anche col protocollo, muove 2000/2500 persone, siamo in grado di tutelare le persone?

E sulla Fiorentina: “In questo momento io sarei in difficoltà su scegliere l’allenatore, così come Commisso. Juric gli piaceva fin da quando vide il Verona giocare così bene ma anche fare una scelta ora è difficile.