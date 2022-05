Bucchioni: “Fiorentina merita la Conference, Atalanta quest’anno disastrosa. La Juve di Allegri…”

Questo pomeriggio il giornalista Enzo Bucchioni, durante un collegamento con Radio Bruno, ha avuto modo di analizzare la stagione della Fiorentina a poche ore dalla decisiva partita contro la Juventus. Questo le sue parole:

“Le ultime sconfitte per certi versi hanno dell’inspiegabile, però poi devo ragionare su tutta una stagione tenendo conto che c’è in ballo ancora un obiettivo da raggiungere. Arrivare settimi dopo aver fatto 40 punti nella scorsa stagione, è da qui che deve ripartire l’analisi sull’annata di questa squadra. Parlavamo di chi merita o meno di andare in Europa, oggi sono andato a controllare quanti punti di differenza hanno Fiorentina ed Atalanta rispetto alla scorsa stagione: i nerazzurri hanno 19 punti in meno, hanno fatto un campionato disastroso. Non credo che meriti di andare in Conference, anche i numeri lo dicono. Comunque vada questa è stata una grande stagione di ripartenza che permette di allargare gli orizzonti del club. Lo scorso anno di questo periodo vedevamo solo fumo, ci siamo salvati a stento. Adesso però quella squadra non esiste più, si è aperta una nuova era. Questo è il coronamento di quanto fatto da allenatore e giocatori, oltre che alla società che è andata subito su Italiano dopo l’addio shock di Gattuso: se vuoi fortemente un allenatore, visto anche il braccio di ferro con lo Spezia, vuol dire che hai le idee chiare. Ovviamente ci sono dei miglioramenti da fare, forse manca qualche leader all’interno dello spogliatoio, ma sono tutte situazioni che ti fanno pensare che d’ora in poi sarà una crescita continua. Lasciamo perdere tutto il resto, anche tutto l’ambiente deve essere bravo ad accompagnare questa crescita: dobbiamo toglierci di dosso tutte le negatività degli ultimi anni. Italiano contro Allegri? Un’altra ragione che deve dare una spinta alla squadra è che quest’anno hai già giocato 3 partite contro la Juventus e, nonostante i viola abbiano sempre giocato meglio, non si è ancora riusciti a vincere. Stasera può darsi che vada in maniera diversa. La Juventus fa un calcio antiquato, ed infatti Allegri ha chiesto quei giocatori adatti a questo tipo di gioco: il suo calcio funziona solo se hai giocatori mentalmente fori, dal grande carattere. Ovviamente fare quello che ha fatto lui, compresi i tanti titoli consecutivi con i bianconeri, danno valore al tecnico ma a me non piace. La Juve quest’anno secondo me avrebbe dovuto provare ad aprire un nuovo ciclo con un tecnico più giovane”.