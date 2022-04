Bucchioni: “Fiorentina spremuta, letale l’eliminazione dalla Coppa Italia e la non abitudine a giocare ogni tre giorni. Italiano vuole rimanere fortemente a Firenze”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno fotografando così il momento difficile della Fiorentina: “Sono imbarazzato a pensare cosa possa succedere domenica contro il Milan, soprattutto se la Fiorentina è quella delle ultime due partite. Per mettere in difficoltà i rossoneri serve una squadra come quella vista con il Napoli. Colpe di Italiano? Se la Fiorentina ha 21 punti in più rispetto all’anno scorso, se siamo qui a parlare di Europa e di una stagione ancora straordinaria il merito è sicuramente del mister”.

E ancora: “Ieri forse non avrei messo Torreira e Bonaventura dall’inizio, magari non tutti e due. A Torino, invece, magari non avrei osato con Dragowski. Tuttavia nessun allenatore è perfetto, ma se il suo lavoro ha portato la Fiorentina a lottare per l’Europa ci saranno più meriti che demeriti. Anche l’assenza di Castrovilli si fa sentire. Il numero 10 viola era un giocatore in crescita che era riuscito a portare qualità e fantasia. Le tre sconfitte consecutive sono il risultato di un problema sia atletico che mentale. Ha inciso molto l’eliminazione dalla Coppa Italia e la non abitudine a giocare tre volte a settimana”.

Infine su Italiano: “Quando un allenatore ha una clausola da 10 milioni, significa che non è blindato, di più. Chi te li paga 10 milioni?! Non capisco queste voci, non hanno senso. Per quanto mi risulta poi Italiano vuole rimanere fortemente a Firenze. Sa benissimo che è il clima ideale per farlo crescere e iniziare un bel ciclo, se la società ha voglia di investire. Giorno libero? Conferma le sensazioni avute in questi giorni, la squadra è spremuta. Italiano ha fatto benissimo per far recuperare mentalmente la squadra.”