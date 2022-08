Bucchioni: “Fiorentina squadra organizzata, ma deve crescere negli inserimenti e nei movimenti”

A soli 8 giorni dall’inizio ufficiale della stagione della Fiorentina si cominciano a dare i primi giudizi e le prime impressioni in merito al mercato e alle ambizioni che le diverse società possono cullare. Sulla Fiorentina ha speso parole importanti il giornalista Enzo Bucchioni a Radio Sportiva: “Italiano e la Fiorentina devono certamente migliorare rispetto a quello che si è visto durante questo precampionato. Sarebbe però più preoccupante se le squadre fossero già pronte adesso. Il modulo non verrà cambiato né stravolto, ma la Fiorentina dovrà variare nella velocità e magari nell’organizzazione di gioco”.

Bucchioni ha poi aggiunto: “Gli inserimenti di Torreira sono stati una delle mosse vincenti dell’anno scorso, tanto per fare un esempio. La Fiorentina è una delle squadre più organizzate e oggi può contare su un giocatore come Mandragora, che garantisce alcune alternative differenti, come il tiro da fuori. La Viola deve crescere nella qualità degli inserimenti e dei movimenti. Se posso permettermi di muovere un piccolo appunto ad Italiano, allora io invertirei gli esterni a gara in corso in certe occasioni”.