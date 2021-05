Bucchioni: “Gattuso sarà la garanzia dei progetti di Commisso, ci sono degli accordi. Vlahovic? I suoi procuratori non rispondono al telefono e…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Bruno Toscana: “Per quanto riguarda il possibile arrivo di Gattuso in riva all’Arno, siamo in dirittura d’arrivo. E il fatto che arrivi è la garanzia che Rocco voglia fare le cose per bene in futuro. Credo che si sia accordato per una rivisitazione tecnica della rosa, in tutti i reparti. Futuro di Vlahovic? Mi risulta che i procuratori del serbo non rispondano al telefono e non vogliano farsi trovare. Questo è inaccettabile”.