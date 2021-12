Bucchioni: “Ho sempre parlato bene di Callejon, potrà tornare utile. Vlahovic? Tenendolo fino a giugno la Fiorentina rischia solo di rimetterci”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana: “Ieri la Fiorentina si è aggrappata al gioco. I calciatori sanno cosa devono fare, dopo il gol subito hanno semplicemente ricominciata a fare il loro gioco e i risultati sono arrivati. Ha fatto una grande partita Callejon, di cui io ho sempre parlato bene e ora che ha ritrovato la condizione potrà tornare utilissimo”.

E poi ha aggiunto: “Ho visto pochi giocatori come Vlahovic a quell’età, per grinta, voglia di segnare, capacità di vedere la porta. E poi ha proprio imparato a giocare a calcio, sa alzare la testa e allargare il gioco. Sul suo futuro non saprei cosa pensare, secondo me neanche Commisso ha deciso cosa fare ancora, la situazione è molto fluida. E’ vero che la classifica è molto bella, ma tenere Vlahovic fino a giugno significherebbe prendere la metà dei soldi e a rimetterci poi è la società”.