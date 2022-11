Bucchioni: “I calciatori pensano solo agli affari loro, l’interesse di Gonzalez erano i Mondiali. La società valuti se conviene puntarci ancora”

“Il Milan sta calando mentre la Fiorentina è cresciuta, 3 o 4 settimane fa sarebbe stata una partita dal pronostico chiuso. Poi il divario tecnico resta, faccio solo il nome di Leao però in una squadra che ha dei problemi, anche lui può essere meno incisivo. A Milano di solito la Fiorentina fa ottime prestazioni”. Lo ha detto a Radio Bruno il giornalista Enzo Bucchioni.

Gonzalez? Sono molto pragmatico sul calcio, i calciatori sono piccole industrie a livello familiare, fanno solo gli affari loro. Poi se sul campo va bene allora va bene anche alla società. L’interesse predominante di Nico Gonzalez in questi 3 mesi era andare al Mondiale in buone condizioni. Certo che dà noia, è una situazione che coinvolge anche altri club. Cosa vuol fare però da grande Nico Gonzalez deve chiederselo lui. Anche l’anno scorso ha giocato poco, è costato tantissimo: il suo valore non è quello che ha pagato la Fiorentina. Non basta dire che è il giocatore più forte della rosa. Sulle controindicazioni bisogna ragionare: conviene andare avanti così oppure se trovo qualcuno che paga, e sono bravo a reinvestire, lo lascio andare? Sono interrogativi da analizzare dentro la società”.