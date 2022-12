Bucchioni: “I livelli toccati da Amrabat al Mondiale sono il suo massimo: è molto difficile che riesca a ripetersi a Firenze. Il marocchino non sarebbe il primo a sgonfiarsi dopo un grande exploit”

Il noto giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Sportiva per commentare il Mondiale di Sofyan Amrabat, esprimendo più di un dubbio sulla sua ripartenza con la Fiorentina:

“Temo che i livelli raggiunti da Amrabat al Mondiale siano il suo massimo e quindi difficilmente ripetibili a Firenze. In Qatar si è trovato immerso in una situazione straordinaria, quasi sovrannaturale, in una squadra tecnicamente anche modesta, con giocatori di serie B, che ha così bene. Spinto da questo entusiasmo, il marocchino ha fatto una coppa incredibile”.

E ancora: “Se continuasse così anche alla Fiorentina, proseguendo con questa spinta energetica e motivazionale, ben oltre il suo livello tecnico, farebbe benissimo. Spero che non si sgonfi, ma il passato insegna che spesso va così, come l’Italia che dopo l’Europeo vinto si è smarrita. Amrabat ha passato i primi mesi difficili in Viola ma deve ripartire dagli ultimi. Continuo ad avere dei dubbi però che possa ripetersi come visto in Qatar”.