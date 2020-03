Bucchioni: “I tamponi ai vip e ai giocatori asintomatici? Non è normale, la legge dovrebbe essere uguale per tutti. E’ arrivato il momento di…”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato così a Radio Sportiva: “Occasione per ripensare il calcio? Questa situazione tremenda ha accelerato un processo che forse era in atto da tempo. E’ arrivato il momento di guardarci negli occhi e chiederci se è il caso di continuare a buttare miliardi di euro. Bisogna ripartire con un calcio più vicino alla gente in cui ci sia equilibrio tra business e la passione dei tifosi. Servono, razionalità, gestione oculata e delle regole che devono essere rispettate. I tamponi ai vip e ai giocatori asintomatici? Non è normale, la legge dovrebbe essere uguale per tutti. La colpa è di chi lo consente. A maggior ragione in queste situazioni drammatiche dovrebbero avere la priorità le persone che stanno veramente male”.