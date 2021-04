Bucchioni: “I tifosi giustamente pretendono di piu dalla squadra. La Fiorentina ha le carte per far male alla Juve”

“Ho ancora in testa la serata magica con gol di Salah in un Juventus-Fiorentina di qualche anno fa. All’andata la vittoria è stata un’impressione, il rammarico è che non ci sia il pubblico domani. Questa però come sappiamo è una cosa che ci portiamo avanti da tempo a causa della pandemia. Una partita come questa comunque con gli spettatori sarebbe totalmente diversa: la presenza del popolo viola avrebbe spostato gli equilibri in alcune partite. Quando sei in difficoltà i tifosi ti possono aiutare, il pubblico della Fiorentina ti dà tanto e quindi pretende. Un pubblico come quello viola giustamente, tenendo conto di quello che da alla squadra, vuole che la maglia sia rispettata. Ultimamente abbiamo assistito a troppe gare mosce e partite inguardabili, probabilmente con i tifosi sarebbe andato in modo diverso. Che Fiorentina mi aspetto? Il risultato di Verona è stato fondamentale. Con il risultato di oggi il Genoa a 36 punti lo possiamo considerare salvo. La Fiorentina deve acquistare un po’ più di tranquillità, andare in campo con meno ansia. Il risultato di Verona ti permette di affrontare la Juventus con un’altro stato d’animo. Fosse andata in maniera diversa sarebbe stato drammatico, e lo dico classifica alla mano. Questa squadra sta sicuramente meglio rispetto a un mese fa, ma non credo sia ancora guarita. La partita di domani ci farà capire se la squadra ha passato i momenti peggiori, può essere la partita che ti fa fare un salto caratteriale visto l’avversario che ti trovi davanti. Non hai niente da perdere, questo ti può aiutare a tirare fuori qualcosa in più. La Juve è una squadra forte ma con i suoi problemi, non ultima l’assenza forzata di Chiesa. I bianconeri soffrono molto le squadre che giocano in contropiede, questo i viola lo sanno e avranno preparato la sfida in questo senso. L’obiettivo primario di Iachini, che chiederà con forza alla squadra, sarà quella di congelare la partita. Se la Fiorentina è brava a farlo porta succedere di tutto”