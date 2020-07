Bucchioni: “Iachini gestisce bene Ribery, Chiesa non in forma. La situazione…”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio Bruno parlando di Fiorentina e Rocco Commisso: “Commisso chiede quando si verificano le cose che gli hanno detto. Speriamo nel prossimo mercato, speriamo nella prossima stagione. Se questa squadra avesse un gioco… questa squadra ha avuto Montella, poi ha preso Iachini. E si è trovata in una situazione poco gestibile”

E sulla presenza di Chiesa domani sera: “Chiesa perché non dovrebbe giocare? Stavolta parte dall’inizio. Sei in un momento particolare, tutti fanno turnover. Non è mica in forma, quindi lo fai ruotare”.

E su Ribery in campo: “Li l’allenatore ci può mettere bocca fino ad un certo punto. Mi pare che siano situazioni tacite che gestisce Iachini, cosa che non aveva fatto Montella”.