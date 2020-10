Bucchioni: “Iachini non fa il Guardiola, fa lo Iachini. Questa proprietà aveva bisogno di un allenatore di livello. C’è debolezza…”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto su Radio Bruno parlando della situazione viola: “Il problema è Rocco, me la prendo con Iachini quando sbaglia. Cosa gli puoi dire? E’ Rocco che l’ha voluto. Iachini non può essere Guardiola, fa Iachini. E’ stata una scelta non condivisa nè in società nè coi tifosi. E’ stata una scelta inaspettata. Questa proprietà aveva bisogno di un allenatore di grande livello prima di rifare la squadra. Ranieri siamo ad un livello superiore. Non era forte Montella, non lo è Iachini, Rocco questo non l’ha calcolato”.

E ancora: “C’è debolezza. Serviva una presa di posizione della società, ma non ora. Doveva dire che Iachini è il suo allenatore, ma da quest’estate. Ma qualcuno crede che Iachini resterà fino alla fine della stagione? Come ne esci? Anche se lo mandi via chi prendi, mica viene Sarri da Figline a piedi”