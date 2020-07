Bucchioni: “Ieri Commisso ha dato l’ordine di accelerare per Emery. Si aspetta una decisione a breve del tecnico spagnolo”

Il tema allenatore è sicuramente uno dei più battuti nelle ultime ore in casa viola. Tramite un editoriale su Tuttomercatoweb, ne ha parlate il giornalista Enzo Bucchioni: “La Fiorentina per ripartire ha bisogno di un top in panchina e ieri Rocco Commisso ha dato l’ordine di accelerare: Emery, come detto da tempo, è la prima scelta e si aspetta una decisione a breve”.

0 0 vote Article Rating