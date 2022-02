Bucchioni: “Ieri di negativo c’è stato solo il risultato. Vlahovic contro la Fiorentina potrebbe partire dalla panchina, Allegri è furbo”

A Italia 7 ha parlato il giornalista Enzo Bucchioni, parlando di diversi temi caldi in casa Fiorentina. Queste le sue parole: ”

“Contro il Sassuolo la Fiorentina ha fatto una gara strepitosa, soprattutto nel primo tempo, quando abbiamo visto un calcio di altissimo livello. Ikoné ha capito i meccanismi che vuole Italiano, ci può stare in questa squadra. Bene anche Castrovilli e la rabbia di Cabral, ieri di negativo c’è stato solo il risultato. La Fiorentina ha obiettivi importanti, non si può mandare ad arbitrarla un direttore di gara con 10 gare alle spalle in Serie A, ha ricevuto un danno. Con la Juventus, la squadra viola se la giocherà. Vlahovic potrebbe partire dalla panchina, Allegri è furbo”.