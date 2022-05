Bucchioni: “Ikoné è un talento prezioso che va coltivato. Biraghi sembra il giocatore visto all’Inter”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha commentato la vittoria della Fiorentina contro la Roma a Radio Bruno Toscana.

“Ieri sera abbiamo visto una grande squadra senza esserlo. Se paragoniamo le due rose, non c’è paragone eppure la Roma non è stata in grado di giocare per meriti della Fiorentina. Percentuale di qualificazione in Europa? Sono sempre stato ottimista e lo sono a maggior ragione dopo la partita di ieri sera. La Fiorentina avrà tempo per preparare le ultime due partite.

Prosegue così Bucchioni: “Lo stesso Biraghi, spesso criticato, a me in questa stagione è sembrato quello visto all’Inter durante il prestito e non il fantasma della passata stagione. I frutti del lavoro di Italiano si vedono, questa teoricamente non era una squadra in grado di fare più di sessanta punti. Ikoné? Non è un pacco come alcuni dicono, ma un talento prezioso che va coltivato in vista della prossima stagione”.