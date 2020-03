Il giornalsita Enzo Bucchioni su Twitter ha commentato così le ultime vicende: “Il calcio in Italia è come un’auto guidata da un ubriaco. Se anche al ministro Spadafora manca il coraggio e si fa tirare per la giacca dal calcio siamo all’anarchia. Chi decide cosa? Il calcio ha più paura delle pay Tv che del virus. Se non arrivano i soldi dei diritti televisivi salta tutto”.