Bucchioni: “Il problema di Chiesa? A Firenze era il più importante a 19 anni”

Il giornalista Enzo Bucchioni è intervenuto a Radio BiancoNera parlando di Federico Chiesa e la Fiorentina: ” Mi aspettavo questa esplosione. A Firenze c’è stato sempre un po’ di scetticismo, io non voglio fare il bravo ma da sempre ho cercato di far capire che ha delle potenzialità incredibili. A Firenze il suo problema è che si era ritrovato a 19 anni ad essere il giocatore più importante della squadra. Adesso è circondato da campioni, giocatori più forti di lui, ed è destinato a crescere ancora di più. Queste qualità le ha sempre avute, ora stanno emergendo perché il contesto è più adatto alle sue caratteristiche. Per questo ha voluto con forza andare via da Firenze, non a caso in Nazionale spesso le sue qualità si vedevano di più. Crescerà ancora e si spiega perché la Juventus lo ha pagato 60 milioni”.

