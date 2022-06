Bucchioni: “Il Sindaco Nardella dimentica sempre di dire che questo stadio rabberciato dovremo comunque ripagarlo noi al settanta per cento. Quando con Commisso…”

Il giornalista Enzo Bucchioni, tramite alcune risposte sul proprio profilo Twitter, ha commentato così la vicenda stadio: “Questa dello stadio è la cosa che più di tutte ha fatto inasprire i rapporti di Commisso con la politica. Fanno una cosa che lui non vorrebbe, per questo non si può dire che ci guadagna”.

Poi ha proseguito: “Il Sindaco Nardella dimentica sempre di dire che questo stadio rabberciato dovremo comunque ripagarlo noi al 70 per cento. Bella forza. Commisso invece l’avrebbe pagato lui”.