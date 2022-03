Bucchioni: “Impossibile pensare che l’addio di Vlahovic non avesse ripercussioni, ma la Fiorentina ha messo le basi per il futuro”

Il giornalista Enzo Bucchioni, intervenuto a Radio Bruno Toscana, si è soffermato sui temi del momento in casa Fiorentina.

“Era impossibile pensare che la cessione di Vlahovic non avesse ripercussioni. Lo abbiamo detto: a livello economico la Fiorentina ha fatto l’affare, ma solo un folle avrebbe pensato che non ne avrebbe risentito in campo. Detto questo, la società ha messo le basi per il futuro. La squadra sta crescendo anche nei dettagli: fino ad un mese fa subiva molti gol, oggi è molto più compatta”.

Continua così: “Sono cambiati alcuni meccanismi, ma la Fiorentina continua a creare occasioni. Quando tiri più di dieci volte a partita, qualcosa di positivo c’è. Inoltre, nell’ultimo periodo sono cresciuti singoli come Igor e Castrovilli. Con queste qualità la Viola può giocarsela con tutti”.