Bucchioni: “In molti pensano che 60 milioni per Chiesa sono tanti, si ricrederanno presto”

Il giornalista de La Nazione Enzo Bucchioni, durante un collegamento a Radio Sportiva, ha risposto alle tante domande e perplessità a riguardo dell’acquisto dell’ex viola Federico Chiesa da parte della Juventus. Queste le sue parole: “Le perplessità su di lui nascondo dal suo ruolo. Fossi stato nei dirigenti bianconeri, avendo lacune in fase di regia, avrei preso Locatelli: secondo me un giocatore di quel tipo adesso alla Juventus manca. Il Sassuolo per lui chiedeva 40 milioni, ma la Juve ha voluto spendere 60 per assicurarsi Chiesa. Nonostante tutto secondo me è un giocatore dalle caratteristiche uniche, non a caso sia la Juve che tanti altri club europei, Manchester United su tutti, lo seguono da tanto tempo. Il giocatore non ha voluto mai valutare opzioni all’estero e alla fine il cerchio si è chiuso. Ma i tifosi bianconeri ancora non hanno visto il vero Chiesa, Federico ha una caratteristica unica: ha un’esplosività negli ultimi 20 metri impressionante. In un contesto di campioni come quello della società bianconera, inserire un giocatore di questo tipo, che spacca in due le partite, credo ce lo faccia diventare un giocatore importante per il gruppo. Non ha mai giocato finora in gruppi di giocatori piu forti di lui, il lavoro lo porterà ad avere grandi miglioramenti. Io lo conosco da tanti anni, è uno di quei giocatori che si migliora giorno dopo giorno tant’è che all’inizio spesso non era titolare nemmeno nella primavera della Fiorentina. Piano piano è arrivato a diventare il diamante della prima squadra, se è cosi è solo per questa sua continua voglia di migliorare. Molti tifosi pensano che siano 60 milioni spesi male ma sono convinto che in molti si ricrederanno”

