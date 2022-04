Bucchioni: “Italiano era già pronto per una big come la Juventus. In estate non lascerà Firenze, ma…”

Il giornalista Enzo Bucchioni, a Radio Sportiva, ha parlato del tecnico della Fiorentina Vincenzo Italiano: “Credo che lui fosse stato già pronto per una big come la Juventus la scorsa estate. Ma il club bianconero ha preferito l’usato sicuro. La Juventus avrebbe dovuto fare come Berlusconi quando prese Sacchi dal Parma. Anche lo Spezia di Italiano esprimeva un calcio che meritava attenzione e quanto sta facendo alla Fiorentina lo dimostra”.

Poi ha concluso: “A quanto so, Italiano non lascerà Firenze almeno per un altro anno. Poi il futuro dipenderà anche dalle ambizioni del club viola”.