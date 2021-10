Bucchioni: “Italiano ha tenuto in panchina Nico Gonzalez e Torreira perché giocava contro il Venezia”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana dell’attualità riguardante la Fiorentina: “Spero che la sconfitta di Venezia sia solo un incidente di percorso, che a una squadra che gioca come la Fiorentina può capitare. Non posso pensare che improvvisamente tutto il buono visto finora sia scomparso. Riguardo alla vicenda Vlahovic, secondo me se lo spogliatoio è compatto le pressioni esterne non possono influire”.

E poi ha aggiunto: “Secondo me Italiano ha tenuto in panchina Gonzalez e Torreira perché dall’altra parte c’era il Venezia. Avessimo affrontato una big, li avrebbe fatti giocare. Inoltre quando ho visto Amrabat regista, ho pensato che il fosse dovuto al fatto che Italiano lo aveva visto bene in quel ruolo durante la settimane. Invece non è stato così, e allora non mi spiego il perché non abbiano giocato Torreira o Pulgar“.