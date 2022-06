Bucchioni: “Jovic, Dodô e Mandragora nomi caldi. Italiano ha chiesto squadra definita prima del ritiro. Terracciano affidabile, investirei in altri ruoli”

A Radio Bruno il giornalista Enzo Bucchioni si è soffermato sul mercato in entrata ed uscita della Fiorentina: “Jovic, Dodô e Mandragora sono nomi caldissimi ed anche logici. Due di questi vanno a coprire due ruoli scoperti, terzino e regista, l’attaccante poi serve, perché Piatek non è stato riscattato. Italiano vuole partire per Moena con la squadra definita per cominciare da subito a insegnare il suo calcio ai nuovi. Il tecnico ha chiesto alla società di portare questi calciatori prima del ritiro. Il campionato riparte prima del 15 agosto, perciò prima compri giocatori meglio è. Italiano fa del gioco la forza”.

Bucchioni ha poi aggiunto: “Portiere? Si può prendere di meglio in giro ma Terracciano ha dato affidabilità anche se non partiva come titolare. Non sei scopertissimo nel ruolo. Ci fosse un’occasione la sfrutterei, ma non spenderei 15 milioni per un portiere, li utilizzerei per un altro ruolo. Si è parlato di Milinkovic-Savic del Torino anche se ora la pista si è raffreddata, ed io inizialmente sono inorridito, avendolo visto col Torino, non è il massimo gemma vita. Ho capito che Italiano lo vuole perché ha fisico, ci si può lavorare, lo staff pensa che possa crescere e abbia piedi eccezionali, da centrocampista. Può fare lanci di 40 metri, favorire le ripartenze intelligenti scavalcando il centrocampo. Per Vicario l’Empoli chiede almeno 12, altri portieri non convincono fino in fondo”.