Bucchioni: “Jovico operazione da applaudire. Ecco cosa mi ha raccontato Ancelotti di lui…”

Questo pomeriggio il giornalista e opinionista Enzo Bucchioni, durante un collegamento per Microfono Aperto di Radio Sportiva, ha risposto alle critiche sull’arrivo di Luka Jovic alla Fiorentina. Questa la sua opinione in merito:

“Capisco che la Fiorentina avesse potuto virare su profili di giocatori d’esperienza, Suarez e Mertens su tutti, ma vanno contro l’idea di calcio che hanno i viola. Anche per quanto riguarda gli ingaggi hanno dei parametri ferrei, poi si possono fare anche eccezioni, come successo con Ribery. Adesso dopo un paio di pessime stagioni la Fiorentina ha vissuto un’ultimo campionato veramente esaltante. Inutile andare a prendere questi campioni, il caso del francese è emblematico: su 40 partite ne avrà fatte bene dieci, non so se vaga realmente la pena. La Fiorentina adesso vuole prendere giovani di qualità, possibilmente da lanciare o rilanciare. Mi viene in mente Ikonè, ma lo stesso Nico Gonzalez arrivato la scorsa estate per 27 milioni. Certe cifre per un giovane le puoi anche spendere, sai comunque che farai una plusvalenza senza perderci niente. Jovic? E’ un giocatore pagato 70 milioni dal Real solo 3 anni fa, capisco che abbia avuto pochi spazi ma era la riserva di Benzema non di uno qualsiasi. Poi può aver influito la pesantezza della maglia o l’inquietudine che ti fa provare uno stadio come il Bernabeu. Devi avere determinate caratteristiche, tecniche e mentali, per fare la differenza in una piazza come Madrid. La Fiorentina ha fatto un ottimo affare. Ho parlato anche con Ancelotti, che mi ha parlato delle caratteristiche del ragazzo. E’ forte in area di rigore, sia di testa che coi piedi, un ragazzo serio che se motivato può fare veramente bene in un campionato come la Serie A. Se lo dice lui che lo ha allenato, credo che la Fiorentina possa stare tranquilla. Con un tecnico come Italiano che valorizza i movimenti dell’attaccante credo che il serbo si possa realmente rilanciare. I viola hanno fatto un affare, serve applaudire quanto fatto dalla dirigenza viola”.