Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato anche dell’acquisto di Aleksandr Kokorin da parte della Fiorentina nel corso del suo editoriale per TMW.

Questo il suo pensiero: “Ieri l’affare è stato chiuso con circa cinque milioni allo Spartak Mosca e un triennale sui due milioni per il giocatore. Vlahovic non è più solo, si tappa una falla in organico evidente da un anno e mezzo, anche se per sua stessa ammissione, ci vorrà almeno un mese per inserire il russo in un calcio e in un mondo diversi dal suo“.

Continua così Bucchioni: “Sulle qualità di Kokorin nessuno discute, quarantotto partite e dodici gol con la nazionale, garantiscono pure Capello e Mancini che lo ha avuto allo Zenit, ma la scommessa fatta da Rocco Commisso e sul carattere del ragazzo. Focoso? Roba del genere. E’ stato anche un annetto in galera fra il 2018 e il 2019 e non solo quello, ma alla soglia dei trent’anni giura che non vuole fallire l’occasione calcistica della sua vita. Forse l’ultima. La Fiorentina lo aspetta, i suoi gol servono per la salvezza”.