Bucchioni: “La Fiorentina aspetterà le prime due giornate per decidere sugli attaccanti. Chiesa? Se va via, Pradè ha già l’alternativa pronta”

Il giornalista Enzo Bucchioni ha parlato a Radio Bruno Toscana: “E’ bellissimo che Commisso, con un’azienda enorme da gestire, si allontani per tanto tempo dal suo Paese per seguire la Fiorentina. Siamo in una fase cruciale in cui il presidente vuole capire se quello che vuole costruire sia fattibile oppure no, sia a livello tecnico che infrastrutturale. I soldi Rocco ce li ha, ma non è un benefattore bensì un imprenditore e come tale non può buttare via soldi, ma semmai investirli in modo utile per non rischiare di andare in rosso. Stadio? Non riesco a immaginare Commisso che investe milioni su un impianto di proprietà del Comune. Ci vuole pazienza, i prossimi mesi saranno decisivi. Mercato? La squadra è fatta, e penso sia una buona rosa con un ottimo centrocampo. Nelle prime due partite di campionato si valuteranno gli attaccanti, per capire se serve o no un innesto in quel ruolo. L’attaccante, semmai, verrà cercato e preso a fine mercato. Adesso Pradè sta cercando di prendere qualche giocatore di contorno, so dell’interesse per Bonifazi e di un giovane che possa fare la riserva di Biraghi. Chiesa? E’ uno degli uomini più importanti della squadra, non può svolgere il ruolo di fluidificante della squadra, di “giocatore di fatica”. Se dovesse uscire lui Pradè ha già pronti i nomi per sostituirlo, primo su tutti Deulofeu che viene seguito da venti giorni”.

0 0 vote Article Rating